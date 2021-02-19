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NBA All-Star maçının başlangıç kadroları belli oldu!

NBA, Batı ve Doğu Konferansı için 2021 All-Star başlangıç kadrolarını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Batı ve Doğu Konferansı için 2021 All-Star başlangıç kadrolarını duyurdu.

Batı Konferansı karmasının ilk beşi şu şekilde sahaya çıkacak:

LeBron James (kaptan), (Los Angeles Lakers)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Kawhi Leonard (LA Clippers)

Doncic ve Lillard All-Star oylarında berabere kalmış olsalar da, Dallas Mavericks yıldızı seyirci oylamasıyla burun farkıyla ilk beş olmayı başardı.

Doğu Konferansı karması ise şu şekilde olacak:

Kevin Durant (kaptan), (Brooklyn Nets)
Giannis Antetokounmpo, (Milwaukee Bucks)
Joel Embiid, (Philadelphia 76ers)
Bradley Beal, (Washington Wizards)
Kyrie Irving, (Brooklyn Nets)

All-Star Maçı Draftı'nın ise 4 Mart'ta gerçekleşeceği kaydedildi. İki takım kaptanı James ve Durant, başlangıç ve yedek olarak oylanan oyuncular havuzundan seçim yapacak ve hangi konferansta olduklarına bakılmaksızın seçimlerini yapacaklar.

7 Mart tarihinde gerçekleşecek All-Star maçında sırayla Yetenek Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması da düzenlenecek.

Karşılaşma geçen seneyle aynı formatta yapılacak ve takımlar her çeyrekte ayrı bir şekilde galip gelmek için rekabet ettikten sonra, süresiz olacak dördüncü çeyrekte Kobe Bryant'ın onuruna 24 sayıya ulaşıp maçı kazanmaya çalışacaklar.

Seyirci oylarının tam olarak son durumu ise şu şekilde:


 


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