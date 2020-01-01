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NBA All-Star maçı yedekleri, belli oldu!

NBA, önümüzdeki ay düzenlenecek olan All-Star maçı için seçilen yedek oyuncuları duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, önümüzdeki ay düzenlenecek olan All-Star maçı için seçilen yedek oyuncuları duyurdu.

Lig koçları, her konferanstan yedi oyuncu seçti. 14 yedek oyuncu, daha sonra iki kaptan tarafından seçilecek olan bir oyuncu havuzunda bulunan 10 All-Star oyuncuya katılacak.

Bu yılın kaptanları LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, 6 Şubat'ta gerçekleşecek TV yayınında oyuncuları bölüşecekler.

Seçilen yedekler şu şekilde:

Doğu Konferansı

Jimmy Butler (5. kez)
Domantas Sabonis (1. kez)
Bam Adebayo (1. kez)
Jayson Tatum (1. kez)
Ben Simmons (2. kez)
Khris Middleton (2. kez)
Kyle Lowry (6. kez)

Batı Konferansı

Nikola Jokic (2. kez)
Brandon Ingram (1. kez)
Rudy Gobert (1. kez)
Chris Paul (10. kez)
Russell Westbrook (9. kez)
Damian Lillard (5. kez)
Donovan Mitchell (1. kez)

DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Bu yılki maçta, toplam altı oyuncu ilk All-Star maçında oynayacak (Adebayo, Gobert, Ingram, Mitchell, Sabonis, Tatum).

Yedekler arasında en fazla deneyime sahip olan isim, Chris Paul. Paul, toplamda üç farklı takım ile 10. All-Star maçına çıkacak. Paul, çift haneli kez All-Star seçilen, tarihteki 44. oyuncu.

Domantas Sabonis, artık Hall of Fame üyesi babası Arvydas Sabonis'ten daha fazla All-Star maçında oynamış oluyor.

Listede bulunmaması dikkat çeken oyuncular arasında Bradley Beal (oyuncu oylamasında ikinci sırada yer almıştı), Kyrie Irving (genel ilk beş oylarında üçüncü sıradaydı) ve Devin Booker yer alıyor.


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