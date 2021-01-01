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NBA, All-Star maçı için NBPA ile anlaşmaya yakın!

NBA'in, All-Star maçını Atlanta'da düzenlemek için NBPA (Oyuncular Sendikası) ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşma yapmasının beklendiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, All-Star maçını Atlanta'da düzenlemek için NBPA (Oyuncular Sendikası) ile önümüzdeki hafta içinde bir anlaşma yapmasının beklendiği kaydedildi.

Ligden takımlara gönderilen bir nota göre karşılaşmanın, 7 Mart'ta oynanacağı belirtildi.

Tek gecelik All-Star etkinliğinde, Doğu ve Batı Konferansları arasındaki maça ek olarak yetenek yarışmasına da yer verileceği bildirildi.

Lig ve Oyuncular Sendikası'nın, oyuncuların bu etkinlik için Atlanta'ya seyahatlerine yönelik sağlık ve güvenlik protokollerinin yanı sıra, 5-10 Mart arasında verilecek bu arada etkinlikte bulunmayacak oyuncuları ilgilendiren yönergeler üzerinde de son rötuşları yaptıkları söylendi.

All-Star etkinliğine katılmayan oyuncuların Hawaii, ABD Virjin Adaları ve Porto Riko dahil olmak üzere ABD içinde seyahat etmelerine izin verileceği, ancak ülkeye yeniden girerken gecikmeler yaşanabileceği endişesi nedeniyle uluslararası seyahate izin verilmeyeceği açıklandı.

All-Star maçında bulunacak oyuncuların Cumartesi (etkinlikten önceki gün) gelmeleri ve Pazar gecesi ayrılmaları bekleniyor. Sezonun ikinci yarısı ise, 11 Mart'ta bazı takımların maça çıkmasıyla başlayacak.


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