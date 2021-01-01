NBA, All-Star maçı devre arası için smaç yarışması planlıyor!

NBA'in, Atlanta'da 7 Mart tarihinde yapılması önerilen All-Star maçının devre arasına bir smaç yarışmasını dahil etme planında ilerlediği bildirildi.



Karşılaşmaya 3 sayı yarışması ve yetenek yarışmasının da edilmesinin beklendiği belirtildi.



Normal şartlarda All-Star Hafta Sonu'nun Cumartesi gecesi için planlanan tüm bu yarışmaların, bu yılki etkinliğin ölçeğinin küçültülmesiyle tek bir gecede toplanmasının planlandığı kaydedildi.



Oyuncuların All-Star Maçından bir gün önce özel uçaklarla Atlanta'ya varmaları, otel kalabalığından uzakta özel konaklama yerlerinde kalmaları ve Pazar günü maçtan hemen sonra ayrılmaları gerektiği söylendi.



NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası) bu hafta içinde, etkinliğin formatı ve beraberindeki sağlık ve güvenlik protokolleriyle ilgili ayrıntıları tamamlamaları ve resmi bir açıklama yapmaları bekleniyor.



