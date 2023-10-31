NBA'in, All-Star Maçı için Amerika Birleşik Devletleri karmasıyla Dünya karmasından oluşan oyuncuların karşı karşıya geldiği maç formatına geçmeyi düşündüğü iddia edildi.



NBA All-Star Maçı'nın klasik Doğu Konferansı-Batı Konferansı formatına geri dönüşe ilişkin son duyurunun ardından, NBA başkan yardımcısı Mark Tatum tarafından yapılan son açıklamalara göre lig, Amerika Birleşik Devletleri-Dünya formatına potansiyel bir geçiş yapmayı düşünüyor olabilir.



Substack'te yakın zamanda yayınlanan bir yazısında NBA muhabiri Marc Stein, Tatum'ın bunun ligde tartışılan bir kavram olduğunu kabul etmesinden alıntı yaparak, NBA'in All-Star Maçı için Amerika Birleşik Devletleri-Dünya konseptini yakın gelecekte hayata geçirebilme olasılığını tartıştı.



Tatum ayrıca, All-Star Hafta Sonu'nu Avrupa'da düzenleme ihtimaliyle ilgili lojistik zorluklara da değinerek, sezon ortasında oyuncu seyahati ve gerekli personel düzenlemelerinin yönetilmesindeki karmaşıklıklara dikkat çekti.



