NBA, All-Star Hafta Sonunu iptal mi edecek?

NBA'in, 2020-21 sezonu için All-Star Hafta Sonu etkinliğini iptal etmeyi düşündüğü bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Brian Windhorst'a göre, ligin sezonun orta noktasında iki haftalık bir ara verebileceği açıklandı.



NBA'in bu değişiklik teklifini, geçtiğimiz gün yapılan, yetkililerin ayrıca 22 Aralık'ta başlayabilecek 72 maçlık normal bir sezon umudunu da dile getirdiği yönetim kurulu görüşmesinde belirttiği düşünülüyor.



2021'deki etkinliğin iptal edilmesi durumunda, ligin 1951'deki başlangıcından bu yana ikinci kez oynanmaması durumu gerçekleşebilir. Etkinlik, 1998-99 sezonunun bir lokavt nedeniyle birkaç ay geç başlamasından ötürü, o yıl da takvimden çıkarılmıştı.



2021 All-Star Maçının Indianapolis'te yapılması planlanıyordu. 2021'deki etkinliğin düzenlenmemesi durumunda, şehrin gelecekte bir All-Star maçına ev sahipliği yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil. Cleveland şu anda etkinliğin 2022'deki ayağı için hazırlanırken, Salt Lake City de 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak. 1999'da ev sahibi şehir olan Philadelphia, bunun yerine 2002'de üç yıl sonraki All-Star maçına ev sahipliği yapmıştı.



Şikago'daki bu yılki şenlikler, NBA'in All-Star maçı formatını daha rekabetçi hale getirmek için ilk kez değiştirmesinin ardından olumlu eleştiriler almıştı. Maç, önde yer alan takımın son çeyrekte toplam hedef sayıya ulaşmasına kadar sona ermiyordu. Hedef sayı ise, karşılaşmada ilk üç çeyreğin sonunda önde olan takımın skorunun 24 sayı daha fazlasıydı. Bu format, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın onuruna düzenlenmişti.



