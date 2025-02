NBA All-Star'da mücadele edecek son takım ve eşleşmeler belli oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025 organizasyonunda yükselen yıldızlar maçlarının ardından All-Star'da yer alacak son takım ve eşleşmeler belli oldu.



Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaştığı yükselen yıldızlar maçları, dört takımın 3 maç yaptığı mini turnuva olarak düzenlendi ve final mücadelesini kazanan C Takımı 4. ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.



Organizasyondaki bu son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takımı adıyla boy gösterecek.



Yükselen yıldızlar maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:



1. maç (Yarı final): C Takımı-T Takımı: 40-34



2. maç (Yarı final): NBA Gelişim Ligi Takımı-M Takımı: 40-39



3. maç (Final): C Takımı-NBA Gelişim Ligi Takımı: 25-14



Organizasyonun son etkinliği 74. NBA All-Star mini turnuvası, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.



All-Star karşılaşması, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayacak.



Genel menajer olarak belirlenen NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım, All-Star'da yer alacak. Organizasyondaki 4. ekip ise yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takımı adıyla boy gösterecek.



Yarı final ve final maçlarında hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finalde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.



Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giyeceği Chuck'ın Global Yıldızlar Takımı, ilk maçında Kenny'nin Genç Yıldızlar Takımı ile karşılaşırken Shaq Takımı ise Candace'in Yükselen Yıldızlar Takımı ile mücadele edecek. Bu maçları kazanan takımlar, finalde karşı karşıya gelecek.



Yarı final ve final maçları programı şu şekilde:



1. maç (Yarı final): Kenny'nin Genç Yıldızlar Takımı - Chuck'ın Global Yıldızlar Takımı



2. maç (Yarı final): Shaq Takımı - Candace'in Yükselen Yıldızlar Takımı



3. maç (Final): Yarı final maçlarını kazanan takımlar



All-Star maçı kadroları



NBA All-Star maçının kadroları şu şekilde:



Shaq Takımı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks)



Kenny Takımı: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat)



Chuck Takımı: Alperen Şengün (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks)



Candace Takımı: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jaylen Wells, Zach Edey (Memphis Grizzlies), Keyonte George (Utah Jazz), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Ryan Dunn (Phoenix Suns)