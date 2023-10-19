NBA'in, 2024 All-Star Maçı'nda kaptanlarla oyuncuları seçmek yerine eski Doğu-Batı karşılaşması formatına geri dönmeyi düşündüğü bildirildi.



Başkan Adam Silver, ligin tipik Doğu-Batı All-Star Maçı formatına geri dönmeyi düşündüğünü açıkladı.



Eğer lig format değiştirmeyi tercih ederse, All-Star Hafta Sonu'nda artık en çok oyu alan iki oyuncu olan kaptanlar tarafından oyuncu seçimi yapılmayacak.



The Athletic'ten Shams Charania ve Mike Vorkunov, Mayıs ayında ligin All-Star Maçında Doğu-Batı konferansına geri dönmeyi düşündüğünü bildirmişti. Charania ve Vorkunov, mevcut formatta yapılan değişikliklerin "son Yönetim Kurulu ve genel müdür toplantılarında tartışma konusu olduğunu" belirtmişlerdi.



2018 sezonu öncesinde NBA All-Star Maçı, Doğu ve Batı Konferansları arasında oynanıyordu.



O zamandan beri iki takım kaptanlar tarafından seçiliyordu ve takımlara, konferanslarına bakılmaksızın istenen oyuncu katılabiliyordu.



