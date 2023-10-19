NBA All-Star'da, Doğu-Batı karşılaşması geri mi dönüyor?

NBA'in, 2024 All-Star Maçı'nda kaptanlarla oyuncuları seçmek yerine eski Doğu-Batı karşılaşması formatına geri dönmeyi düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA All-Star'da, Doğu-Batı karşılaşması geri mi dönüyor?
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19 Ekim 2023 11:39
NBA'in, 2024 All-Star Maçı'nda kaptanlarla oyuncuları seçmek yerine eski Doğu-Batı karşılaşması formatına geri dönmeyi düşündüğü bildirildi.

Başkan Adam Silver, ligin tipik Doğu-Batı All-Star Maçı formatına geri dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Eğer lig format değiştirmeyi tercih ederse, All-Star Hafta Sonu'nda artık en çok oyu alan iki oyuncu olan kaptanlar tarafından oyuncu seçimi yapılmayacak.

The Athletic'ten Shams Charania ve Mike Vorkunov, Mayıs ayında ligin All-Star Maçında Doğu-Batı konferansına geri dönmeyi düşündüğünü bildirmişti. Charania ve Vorkunov, mevcut formatta yapılan değişikliklerin "son Yönetim Kurulu ve genel müdür toplantılarında tartışma konusu olduğunu" belirtmişlerdi.

2018 sezonu öncesinde NBA All-Star Maçı, Doğu ve Batı Konferansları arasında oynanıyordu.

O zamandan beri iki takım kaptanlar tarafından seçiliyordu ve takımlara, konferanslarına bakılmaksızın istenen oyuncu katılabiliyordu.

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