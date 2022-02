NBA All-Star 2022 | CANLI

CANLI SKOR | DEVRE ARASI

TEAM LEBRON: 46

TEAM DURANT: 49

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de All Star zamanı geldi çattı ve bu dev organizasyonun finali taraftar oylarıyla seçilen oyuncuların karşı karşıya geldiği maçla tamamlanıyor.Dev karşılaşma, Cleveland Cavaliers'ın salonu Rocket Mortgage FieldHouse'da saat 04:00'te başladı.LeBron James (Los Angeles Lakers)Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)Stephen Curry (Golden State Warriors)DeMar DeRozan (Chicago Bulls)Nikola Jokic (Denver Nuggets)Luka Doncic (Dallas Mavericks)Darius Garland (Cleveland Cavaliers)Chris Paul (Phoenix Suns)Jimmy Butler (Miami Heat)Donovan Mitchell (Utah Jazz)Fred VanVleet (Toronto Raptors)Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)Andrew Wiggins (Golden State Warriors)Jayson Tatum (Boston Celtics)Joel Embiid (Philadelphia 76ers)Ja Morant (Memphis Grizzlies)Trae Young (Atlanta Hawks)Devin Booker (Phoenix Suns)Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)Zach LaVine (Chicago Bulls)Dejounte Murray (San Antonio Spurs)Khris Middleton (Milwaukee Bucks)LaMelo Ball (Charlotte Hornets)Rudy Gobert (Utah Jazz)*Seyircilerin oylarıyla seçilen ve kadrosunu oluşturan Kevin Durant, son dönemde yaşadığı sakatlık sebebiyle All Star organizasyonunda forma giyemeyecek. Bu sebeple yıldız oyuncu yerine kadro LaMelo Ball dahil edildi.NBA, geçtiğimiz senelerde 4 periyottan oluşan ve her periyotun 12 dakika sürdüğü karşılaşmalar yerine ilk 3 periyotun başında skorların sıfırlandığı ve son periyotta ise maç saatinin kapatıldığı ve final skoru belirlediği formatı uygulayacak.- Karşılaşmanın ilk 3 periyot skorları 0-0 ile başlayacak, periyotlar 12 dakika üzerinden oynanacak ve her periyot sonrasında skorlar sıfırlanacaktır- Son periyot için hedef skor, birinci-ikinci-üçüncü periyotları total sayıda önde bitiren takımın skorları toplanıp üzerine +24 sayı eklenerek belirlenecektir.- Son periyot olan 4. periyotun süresi olmayacak ve belirlenen hedef skora ulaşan ilk takım All-Star 2022 maçı galibi ilan edilecektir.