NBA All-Star 2021 maçının parke dizaynı tanıtıldı!

NBA, Tarihi Siyahi Kolejler ve Üniversiteler (HBCUs) ile bir işbirliği yaparak oluşturduğu, bu yılın All-Star Maçının parke dizaynını duyurdu.NBA, saha dizaynının tanıtımında şu ifadelelere yer verdi:Saha tasarımı ise şu şekilde tanıtıldı:NBA All-Star 2021 hafta sonunda, büyük karşılaşma öncesi sırasıyla Yetenek Yarışması ve 3 Sayı Yarışması düzenlendikten sonra, devre arasında Smaç Yarışması gerçekleşecek.