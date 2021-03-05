Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA All-Star 2021 maçının parke dizaynı tanıtıldı!

NBA, Tarihi Siyahi Kolejler ve Üniversiteler (HBCUs) ile bir işbirliği yaparak oluşturduğu, bu yılın All-Star Maçının parke dizaynını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Tarihi Siyahi Kolejler ve Üniversiteler (HBCUs) ile bir işbirliği yaparak oluşturduğu, bu yılın All-Star Maçının parke dizaynını duyurdu.

NBA, saha dizaynının tanıtımında şu ifadelelere yer verdi:

"NBA All-Star 2021 maç sahası, HBCU'ların ve öğrencilerinin akademik önemiyle beraber inanılmaz gururunu ve okul ruhunu temsil etmektedir. Çeşitli okullardan HBCU mezunları ile işbirliği içinde oluşturulan saha tasarımı, canlı ve enerjik olup, HBCU akademisyenlerinin, müziğin ve kampüs yaşamının en iyilerini temsil eden ikonları bir araya getirirken, aynı zamanda sahanın merkezinde oyunun kendisini kutlamaktadır."

Saha tasarımı ise şu şekilde tanıtıldı:



NBA All-Star 2021 hafta sonunda, büyük karşılaşma öncesi sırasıyla Yetenek Yarışması ve 3 Sayı Yarışması düzenlendikten sonra, devre arasında Smaç Yarışması gerçekleşecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal