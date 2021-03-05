NBA All-Star 2021 maçının parke dizaynı tanıtıldı!

NBA, Tarihi Siyahi Kolejler ve Üniversiteler (HBCUs) ile bir işbirliği yaparak oluşturduğu, bu yılın All-Star Maçının parke dizaynını duyurdu.
NBA, saha dizaynının tanıtımında şu ifadelelere yer verdi: "NBA All-Star 2021 maç sahası, HBCU'ların ve öğrencilerinin akademik önemiyle beraber inanılmaz gururunu ve okul ruhunu temsil etmektedir. Çeşitli okullardan HBCU mezunları ile işbirliği içinde oluşturulan saha tasarımı, canlı ve enerjik olup, HBCU akademisyenlerinin, müziğin ve kampüs yaşamının en iyilerini temsil eden ikonları bir araya getirirken, aynı zamanda sahanın merkezinde oyunun kendisini kutlamaktadır."
Saha tasarımı ise şu şekilde tanıtıldı:
NBA All-Star 2021 hafta sonunda, büyük karşılaşma öncesi sırasıyla Yetenek Yarışması ve 3 Sayı Yarışması düzenlendikten sonra, devre arasında Smaç Yarışması gerçekleşecek.