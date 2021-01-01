NBA açıkladı: Neden LeBron ceza almazken, Porzingis aldı?

NBA, Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis'e, kısa süre önce bir gece kulübüne giderek KOVID-19 protokollerini kırdığı için 50 bin dolarlık para cezası verdi.



Ligin tıp uzmanlarına göre KOVID-19'un yayılmasına yönelik bir harekette bulunmadığına karar verilen Porzingis'in, karantinaya girmesinin gerekmeyeceği açıklandı.



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, yakın zamanda bir tekila şirketinin tanıtım etkinliğine katılarak, benzer şekilde NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal etmiş fakat ligden herhangi bir ceza almayarak bu konuda tepki toplamıştı.



"LeBRON'LA BU DURUM FARKLI"



NBA sözcüsü Mike Bass, ligin her ihlali "vaka bazında" incelediğini ve bir karantina dönemi veya para cezası gerekip gerekmediğinin, ayrı koşullara bağlı olarak belirlediğini açıkladı:



"Bu olayı, LeBron James de dahil olmak üzere diğer oyuncular tarafından yapılan protokol ihlalleriyle karşılaştırma eğilimini anlasak da, iki durumun arasında çok fark var. LeBron, herkesin aşılanmış ya da KOVID-19 testinin negatif çıkmış olmasının zorunlu olduğu bireysel bir açık hava etkinliğine katılmıştı."



Ligin, oyuncuların aşı durumlarına bakılmaksızın "herhangi bir bar, gece kulübü, salon veya benzeri kuruluşlara" girmelerini yasakladığı biliniyor.





