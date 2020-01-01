NBA, 50 maçlık bir sezon teklifi sunabilir!

NBA oyuncularına, NBPA'in (Oyuncular Sendikası) 22 Aralık yerine Ocak ayı ortasında bir sezon başlangıcında ısrarcı olması durumunda, 50 maçlık bir sezon teklifi yapabileceği açıklandı.



New York Times'tan Marc Stein'a göre, ligin televizyon ortakları, 2020-21 sezonunun Temmuz ortasını "geçmesini" veya Tokyo Olimpiyatları ile çakışmasını istemiyor.



Stein ayrıca, 50 maçlık bir takvimin, 2020-21 sezonunda oyuncu maaşlarını "önemli ölçüde" düşüreceğini, sebebinin ise NBA'in normal sezon takvimine bağlı olarak ödeme yapması olduğunu belirtti.



Önerilen 22 Aralık başlangıç tarihi, Mayıs ayına kadar ayda yaklaşık 14 maç ve ardından Olimpiyatlar başlamadan önce Temmuz ortasına kadar playofflar içeren 72 maçlık bir program içeriyor.



Indiana Pacers guardı ve NBPA başkan yardımcısı Malcolm Brogdon, sezonun çoğu oyuncunun tercih ettiği tarih olan 22 Aralık veya 18 Ocak'ta başlayacağını söylemişti.



