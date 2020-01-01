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NBA, 5-10 arenada limitli seyirci bulundurmaya izin verecek

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre NBA, 2020-21 sezonu başında lig genelinde 5-10 arenada belirli sayıda taraftarın girmesine izin verileceğine inanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre NBA, 2020-21 sezonu başında lig genelinde 5-10 arenada belirli sayıda taraftarın girmesine izin verileceğine inanıyor.

Hangi takımların arenada seyirci bulundurabileceği ise henüz belli değil. Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob geçtiğimiz hafta, takımının Chase Center'da %50 seyirci kapasitesine güvenli bir şekilde izin verecek bir plana 30 milyon dolar taahhüt ettiğini açıklamıştı.

Kasım ayının başlarında, NBA'in KOVID-19 salgını sırasında 2020-21 sezonunu sahneleme girişimleri sırasında sınırlı sayıda taraftar için lüks süitler açmak ve saha kenarında mesafeli koltuklar koymak için çalıştığı bildirilmişti.

Ancak Toronto Raptors gibi bazı ekiplerin, yerel yetkililer tarafından toplu etkinliklere ev sahipliği yapması yasaklanmıştı.

Raporlar, Raptors'ın ABD-Kanada sınırını geçme kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak ABD'ye taşınmak zorunda kalabileceğini öne sürmüştü. Tampa şehrinin en muhtemel varış noktaları olarak ortaya çıkmıştı, ancak takım başkanı Masai Ujiri önceki hafta, Raptors'ın önümüzdeki sezon Toronto'da oynayabileceğinden umutlu olduğunu belirtmişti.


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