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NBA, 3-4 hazırlık maçlı bir sezon öncesi geçirecek

The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in, 2019-20 sezonunun hazırlık maçları dönemi için 11-19 Aralık tarihleri arasını hedeflediğini ve takımların üç veya dört maç talep etme seçeneğine sahip olduklarını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in, 2019-20 sezonunun hazırlık maçları dönemi için 11-19 Aralık tarihleri arasını hedeflediğini ve takımların üç veya dört maç talep etme seçeneğine sahip olduklarını belirtti.

22 Aralık'ta normal sezon başlamadan önce, her takımın en az bir tane iç saha maçına ev sahipliği yapmasının gerektiği kaydedildi.

NBA'in sezon devamına dahil olmayan sekiz takım Mart ayından bu yana oynamadığından ötürü, daha kısa bir hazırlık maçları dönemi olması veya hiç olmaması fikri, oyuncular ve menajerler için sakatlıkları önleme konusunda bazı endişelere neden olmuştu.

Öte yandan, Los Angeles Lakers ve Miami Heat için ölü sezon dönemi, iki aydan biraz daha kısa sürecek.

Geleneksel bir takvimde, NBA Finalleri'nde oynayan takımlar genellikle yaklaşık üç aylık bir ölü sezon dönemine sahip oluyorlar.

Elias Sports Bureau verilerine göre, NBA, bu yıl dört büyük Kuzey Amerika profesyonel spor liginin tarihindeki en kısa ölü sezon dönemiyle (Ekim ortasındaki Finallerin bitiminden 22 Aralık başlangıç tarihine kadar olan 71 gün) karşı karşıya.


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