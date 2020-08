NBA 2K21'in MyCAREER'ı ve 2K Beach'i gösteren yeni fragmanı yayınlandı

Her sene yeni bir oyunuyla karşımıza çıkan ancak bunu her seferinde yeniliklerle yapmayı başaran NBA 2K serisi, bu yıl da yeni bir oyunuyla oyunculara sunulacak. NBA 2K21 ismiyle çıkacak oyun, NBA liginin tüm muhteşemliğine ev sahipliği yapacak. Bugün yayınlanan fragmandaysa oyunun sahip olacağı en önemli özelliklerden ikisine ışık ututldu.



NBA 2K YouTube kanalından paylaşılan fragmanda oyunda yer alacak 2K Beach ve MyCAREER modlarına odaklanıldı. MyCAREER ile başlayan fragman, kariyer modunda bizleri nelerin beklediğine dair ufak sahneler gösterdi. Bu sahnelerden en göze çarpanıysa oyunun bir hikâye gibi akıcı olmasıydı.



NBA 2K21'in yeni fragmanı



Fragmanın ikinci bölümündeyse 2K Beach'e yer verildi. Hayatını kaybeden efsane basketçi Kobe'yi de bir duvarda grafiti olarak gördüğümüz fragman, yalnızca plajdaki basketbolu değil, sahanın dışında yer alacak diğer mekanlara da ev sahipliği yaptı. Gördüğümüz kadarıyla NBA 2K21, bir oyun salonuna, bir NBA mağazasına ve daha fazlasına sahip olacak.



Son fragmanla da anlayabileceğimiz üzere NBA 2K serisi artık daha fazla sosyal bir hâl almaya devam ediyor. Pek çok oyun moduna ve eğlence fırsatına sahip olan oyun, NBA severlerin de basketbol hayatını yaşamalarına olanak sağlıyor. NBA 2K21, şu anda 419 TL'lik fiyat etiketiyle ön siparişe açık durumda.



NBA 2K21, 4 Eylül tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Stadia platformları için çıkış yapacak. Oyun, ilerleyen tarihlerde yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X'e de gelecek. NBA 2K21 hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.



Kaynak: WebTekno