NBA 2K20 19.92 TL'ye düştü!

NBA 2K20 Steam fiyatı güncellendi. Visual Concepts tarafından geliştirilen basketbol oyunu, 6 Eylül 2019 tarihinde raflardaki yerini almıştı. Oyunun kapağını Anthony Davis süslüyor.



Bu yapım PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia ve Nintendo Switch kullanıcılarının beğenisine sunuldu. NBA 2K markasının yirmi birinci yapımı için 2 ek sürüm geliştirildi: Digital Deluxe ve Legend Edition.



NBA 2K20, Kobe Bryant'a veda etti!NBA 2K20, Kobe Bryant'a veda etti!

Los Angeles Lakers'ın efsane isminin hayatını kaybetmesinin ardından NBA 2K20 de harekete geçti. Kobe Bryant NBA 2K20 içinde de anıldı...



Birçok incelemeden olumlu yorumlar ve yüksek puanlar almayı başaran bu oyun, Titanium Awards etkinliğinde "en iyi sport ve yarış oyunu" ödülüne layık görüldü. Gamescom'da da adaylığını koyan NBA 2K20, bu etkinlikte başarılı olamadı.



Geçtiğimiz mayıs ayında fiyatı 399 TL'den 22 TL'ye indirilen basketbol oyunu bu sefer de yüzde 92'lik bir indirim ile bir kez daha oyun dünyasının dikkatini çekti. Bu indirim Digital Deluxe ve Legend Edition için geçerli değil.



NBA 2K20 Steam fiyatı



Digital Deluxe 329 TL fiyat etiketi ile satılmaya devam ediyor. Legend Edition ise 399 TL karşılığında satın alınabiliyor. Normal sürümün fiyatı 229 TL'lik bir indirim ile 19.92 TL'ye düşürüldü.



