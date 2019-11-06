NBA 2K League 2020 sezonu ileri bir tarihe ertelendi

COVID-19 salgını geleneksel sporu etkilediği gibi espor sektörünü de etkilemeye devam ediyor. ESL Los Angeles Major turnuvasının ardından NBA 2K League 2020 sezonu ertelendi. 2K League'in ertelenmesinin normal NBA'in ertelenmesinin ardından gelmesi de cabası. Haber, NBA 2K League'in paylaştığı bir tweet ile açıklandı. Açıklamada 2K League genel müdürü Brendan Donohue'un açıklamalarına yer verildi.



"Koronavirüs pandemisine karşı, 24 Mart Salı günü başlaması planlanan NBA 2K League 2020 sezonunun başlangıcı ertelendi. İlerleyen haftalarda takımlar, NBA 2K League 2020 sezonunun başlangıcına hazırlanırken sezon öncesi karşılaşmalarını kendi alanlarından devam ettirecek.



Aşağıdaki açıklama NBA 2K League Genel Müdürü Brendan Donohue tarafından yapılmıştır:



Oyuncularımızın, takımlarımızın ve hayranlarımızın sağlığı en önemlisi. Durumu inceleyip NBA 2K League'in heyecanını hayranlarımıza sezon öncesi gösterileri ve diğer içeriklerle geri getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu gösteriler hakkında yeni bilgiler paylaşmayı ve mümkün olduğunda 2020 sezonunun başlamasını iple çekiyoruz."



NBA yıldızı Devin Booker, ligin koronavirüs sebebiyle iptal olduğunu Twitch yayınında Warzone oynarken öğrenmişti.



Kaynak: PlayerBros



