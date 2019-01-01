Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"NBA, 22 takımlı plana doğru ilerliyor" iddiası!

NBA'in, 2019-20 normal sezonuna başlamak için 22 takımı davet eden plana doğru ilerlediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 2019-20 normal sezonuna başlamak için 22 takımı davet eden plana doğru ilerlediği açıklandı.

NBA ayrıca, şu anki 16 playoff takımının sezona devam ettiği planı, 20 takımlık grup aşamalı playoff ilk turu planını ve 30 takımın katıldığı planı da dikkate almıştı.

Bir planın onaylanması için, 30 ekibin dörtte üç oy çoğunluğu gerekiyor ve NBA, bu hafta Orlando için 22 takımlı formatın detaylarını tamamlamak için çalışıyor.

Mevcut 16 playoff takımı, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns ve Washington Wizards ile birlikte dahil edilecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal