"NBA, 22 takımlı plana doğru ilerliyor" iddiası!

NBA'in, 2019-20 normal sezonuna başlamak için 22 takımı davet eden plana doğru ilerlediği açıklandı.



NBA ayrıca, şu anki 16 playoff takımının sezona devam ettiği planı, 20 takımlık grup aşamalı playoff ilk turu planını ve 30 takımın katıldığı planı da dikkate almıştı.



Bir planın onaylanması için, 30 ekibin dörtte üç oy çoğunluğu gerekiyor ve NBA, bu hafta Orlando için 22 takımlı formatın detaylarını tamamlamak için çalışıyor.



Mevcut 16 playoff takımı, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns ve Washington Wizards ile birlikte dahil edilecek.



