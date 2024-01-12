NBA'in, 2024 NBA Draftı'nı iki gecelik bir etkinliğe dönüştürmek için bazı düzenlemeleri resmileştirme sürecinde olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, yapılan teklifin, birinci ve ikinci turları 26 ve 27 Haziran'da olmak üzere ayrı ayrı günlerde düzenlemek üzerine olduğunu açıkladı.



Ligin bu planı için, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası'nın nihai onayının hâlen bekleme sürecinde olduğu belirtildi.



Wojnarowski, takımların Draft'ın ikinci turunun aceleci temposundan memnuniyetsizliğini dile getirdiğini ve seçimlerin iki güne bölünmesinin, bu süreci daha iyi yapılandırabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.



Geleneksel olarak Perşembe akşamları düzenlenen NBA Draftı'nın olası düzenlemesi, ilk turun Çarşamba gününe ve ikinci turun Perşembe gününe alınmasını içerecek.





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