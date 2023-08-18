NBA, 2023-24 normal sezonu takvimini duyurdu.



NBA'de 2023-24 normal sezonunun ilk günü, 24 Ekim'de Los Angeles Lakers ve Denver Nuggets ile Phoenix Suns ve Golden State Warriors ekipleri arasında oynanacak karşılaşmalarla start alacak.



Takvimde geçtiğimiz hafta programı duyurulan 25 Aralık tarihindeki beş Noel Günü karşılaşmasının yanı sıra, bu sene ikincisi düzenlenecek olan 'Rivals Week' ise 23 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında olacak.



İşte 82 maçın arasında en dikkat çeken karşılaşmalar:



24 Ekim: Denver Nuggets, geçtiğimiz sezon playofflarda süpürdüğü Batı Konferansı finalleri rakibi Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek ve ayrıca şampiyonluk yüzüklerini alacak. Phoenix Suns ise yeni oyuncusu Bradley Beal ile Golden State Warriors'a karşı mücadele edecek.



25 Ekim: Victor Wembanyama'nın San Antonio Spurs ile merakla beklenen ilk NBA maçı, sezonun ikinci gününde ulusal televizyonda Dallas Mavericks'e karşı oynanacak.



26 Ekim: LeBron James ve Kevin Durant, 2018'den bu yana ilk kez, Lakers'ın Phoenix Suns'ı konuk ettiği ilk iç saha maçında karşı karşıya gelecek.



27 Ekim: Miami Heat ve Boston Celtics ekipleri, Doğu Konferansı finallerindeki yedi maçlık efsanevi savaşlarına kaldığı yerden devam edecek.



28 Ekim: Philadelphia 76ers başantrenörü Nick Nurse, ilk şampiyonluğunu kazandırdığı Raptors'a karşı beş sezon sonra ilk kez Toronto'ya dönecek.



25 Aralık: Noel Günü'nde Lakers'ın Celtics'e, Warriors'ın ise Nuggets'a karşı oynayacağı karşılaşmaların ön plana çıktığı beş maç oynanacak.



27 Ocak: Joel Embiid'li 76ers'ın Nikola Jokic'li Nuggets ile karşı karşıya geleceği NBA'in 'Rivals Week' kapsamında, son üç sezonun MVP ödülü sahipleri kozlarını paylaşacak.



4 Şubat: Beal, kariyerinin ilk 11 yılını geçirdiği Washington'a Suns formasıyla ilk kez dönüyor olacak.



