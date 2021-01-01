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NBA, 2021 sezonunda tüm arenaları doldurmayı bekliyor!

NBA'in 2021-22 sezonunda tüm arenaların dolmasını beklediği ve bu sezonun geri kalanında taraftar sayısının artmasını umduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in 2021-22 sezonunda tüm arenaların dolmasını beklediği ve bu sezonun geri kalanında taraftar sayısının artmasını umduğu kaydedildi.

ESPN'den Baxter Holmes'a göre NBA, KOVID-19 aşısının kullanıma sunulması sayesinde, gelecek sezon maksimum sayıda taraftarın arenalara katılma olasılığına oldukça olumlu bakıyor.

Holmes ayrıca, NBA takımlarının üçte ikisinden fazlasının bu sezon sınırlı sayıda taraftarın maçlarına katılmasına izin verdiğini ve bazılarının yakın zamanda katılmasına izin verilen taraftar sayısını artırdığını belirtti.

Phoenix Suns, 10 Şubat'ta kapasitesini 3.000 kişiye kadar artırdığını duyurmuştu ve Milwaukee Bucks ise, 20 Mart'ta kapasitesini 3.280'e çıkarmıştı.

Kapasite artışlarının, her bir takım için eyalet ve yerel düzenlemelere bağlı olacağı da kayıtlara geçti.


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