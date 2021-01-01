NBA, 2021 Draftı ve etkinlikleri için tarihleri belirledi!

NBA'in 2021 Draftı, Draft Lotaryası ve Combine için tarihleri belirlediği bildirildi.



Etkinliklerin tarihlerinin aşağıdaki gibi olacağı kaydedildi:



Draft Combine: 21 Haziran Pazartesi - 27 Haziran Pazar.

Draft Lotaryası: 22 Haziran Salı.

Draft: 29 Temmuz Perşembe.



Bu yılki NBA playofflarının 22 Mayıs'tan 22 Temmuz'a kadar sürmesi planlandığından ötürü, Draft'ın sezonun bitiminden bir hafta sonra olacağı planlanmış durumda.



Ligin duyurusuna göre, NBA Draftı'na bu yıl erkenden giriş yapan bir oyuncu için son tarih 30 Mayıs, bu oyuncunun Draft'tan çekilmesi için son tarih ise 19 Temmuz olacak.



Önceki yıl, Draft ve Draftla ilgili etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle sanal bir şekilde düzenlenmişti.



NBA'in bu yıl katılımcılarla ve muhtemelen ülkenin dört bir yanından gelen hayranlarla yüz yüze etkinlikler düzenlemek isteyip istemediği ise, halen belirsizliğini koruyor.



Draft etkinliklerinin düzenleneceği yerler ile ilgili ek bilgiler, detaylar kesinleştikçe sonraki tarihlerde açıklanacak.



