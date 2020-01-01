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NBA, 2020 Draft'ı öncesi sürecinin programını yayınladı

NBA, Eylül ortasından Ekim ortasına kadar sürecek olan 2020 Draft'ı öncesi süreci için ön programı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Eylül ortasından Ekim ortasına kadar sürecek olan 2020 Draft öncesi süreci için ön programı yayınladı.

30 takımın tamamı, 21-24 Eylül tarihleri arasında NBA oyuncu adaylarıyla sanal mülakatlar gerçekleştirecek. Organizasyonlar, bu mülakat döneminin ardından oyuncuların yeteneklerini değerlendirmek için çeşitli değerlendirmeler yapacaklar.

Güç ve çeviklik testleri, antropometrik ölçümler, şut idmanları ve günlük pro-day videolarının prodüksiyonu, 28 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında ekip tesislerinde gerçekleştirilecek.

Tıbbi muayeneler 28 Eylül'den itibaren NBA takımlarının bulunduğu yerlerde yapılacak ve gerekirse 23 Ekim'e kadar sürebilecek.

NBA Draftı'nın 18 Kasım'da yapılması planlanıyor.


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