NBA, 2020-21 sezonuna 18 Ocak'ta başlayabilir!

NBA'in, Martin Luther King Günü'nü (18 Ocak) gelecek sezonun açılış gecesi olarak belirlediği iddia edildi.



Lig kaynaklarının Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e belirttiği üzere, NBA'in 2021-22 sezonu için Ekim ortasındaki tipik başlangıç tarihine geri dönülmesine vurgu yapıldığı belirtildi.



NBA, ilk olarak Haziran ayında 2020-21 sezonunun başlangıcı için 1 Aralık'ı hedeflediğini duyurmuş, ancak sonraki raporlar, en geç Mart ayına kadar başlamayı düşüneceğini öne sürmüştü.



Goodwill'e göre, bir sonraki sezon, Noel Günü'ne (25 Aralık) daha yakın başlayabilir, ancak her durumda lig, takımlara sezon başlamadan iki ay önce bildirimde bulunacak.



Yaklaşan NBA takvimine göre, 2020 Draftı 18 Kasım'da yapılacak. Serbest oyuncu döneminin başlaması için bir tarih belirlenmese de, NBPA direktörü Michele Roberts olası en son başlangıç tarihinin 1 Aralık civarında olması gerektiğini belirtmişti.



Lig operasyonları üzerindeki finansal sonuçlar, büyük ölçüde KOVID-19 salgınının etkisinden kaynaklanıyor ve lig ofisinin ve NBPA'in, NBA'in 2020-21 sezonu için maaş sınırını belirlemesi için mevcut toplu iş sözleşmesinde birkaç değişiklik üzerinde anlaşmasını gerektiriyor.



Her iki tarafın da 30 Ekim'e kadar, mevcut CBA'in (toplu iş sözleşmesi) tamamen feshedilmesi yönünde bir karar alınması halinde diğer tarafa bildirimde bulunma süresi var.



