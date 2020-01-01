NBA, 2020-21 sezonu için geçici bir takvim belirledi

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, önümüzdeki sezon için geçici bir takvim belirledi.
Takvimin aşağıdaki şekilde olduğu belirtildi:
22 Aralık: Açılış gecesi.
5-10 Mart: All-Star arası (Maç olmadan).
16 Mayıs: Normal sezonun bitişi.
17-21 Mayıs: 7-10 arası sıradakiler için Play-In turnuvası.
22 Mayıs: Playoffların ilk turu.
7 Haziran: Konferans Yarı Finalleri.
22 Haziran: Konferans Finalleri.
8-22 Temmuz: NBA Finalleri.
Play-In turnuvası'nın halen ligden onay alması gerekmesine rağmen, Wojnarowski bunu bir "formalite" olarak nitelendirdi.
7 ve 8'inci sıradaki takımların playofflarda kalmak için bir maç kazanması gerekirken, 9 numaralı ve 10'uncu sıradaki takımların playofflara girmek için iki maç kazanması gerekecek.
Wojnarowski ayrıca, takas görüşmelerinin bugün başlayacağını da ekledi.