NBA, 2020-21 sezonu için geçici bir takvim belirledi

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, önümüzdeki sezon için geçici bir takvim belirledi.



Takvimin aşağıdaki şekilde olduğu belirtildi:



22 Aralık: Açılış gecesi.

5-10 Mart: All-Star arası (Maç olmadan).

16 Mayıs: Normal sezonun bitişi.

17-21 Mayıs: 7-10 arası sıradakiler için Play-In turnuvası.

22 Mayıs: Playoffların ilk turu.

7 Haziran: Konferans Yarı Finalleri.

22 Haziran: Konferans Finalleri.

8-22 Temmuz: NBA Finalleri.



Play-In turnuvası'nın halen ligden onay alması gerekmesine rağmen, Wojnarowski bunu bir "formalite" olarak nitelendirdi.



7 ve 8'inci sıradaki takımların playofflarda kalmak için bir maç kazanması gerekirken, 9 numaralı ve 10'uncu sıradaki takımların playofflara girmek için iki maç kazanması gerekecek.



Wojnarowski ayrıca, takas görüşmelerinin bugün başlayacağını da ekledi.



