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NBA, 2020-21 sezonu için geçici bir takvim belirledi

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, önümüzdeki sezon için geçici bir takvim belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, önümüzdeki sezon için geçici bir takvim belirledi.

Takvimin aşağıdaki şekilde olduğu belirtildi:

22 Aralık: Açılış gecesi.
5-10 Mart: All-Star arası (Maç olmadan).
16 Mayıs: Normal sezonun bitişi.
17-21 Mayıs: 7-10 arası sıradakiler için Play-In turnuvası.
22 Mayıs: Playoffların ilk turu.
7 Haziran: Konferans Yarı Finalleri.
22 Haziran: Konferans Finalleri.
8-22 Temmuz: NBA Finalleri.

Play-In turnuvası'nın halen ligden onay alması gerekmesine rağmen, Wojnarowski bunu bir "formalite" olarak nitelendirdi.

7 ve 8'inci sıradaki takımların playofflarda kalmak için bir maç kazanması gerekirken, 9 numaralı ve 10'uncu sıradaki takımların playofflara girmek için iki maç kazanması gerekecek.

Wojnarowski ayrıca, takas görüşmelerinin bugün başlayacağını da ekledi.


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