NBA, 2020-21 sezonu için bubble kurmayı zorunlu görmüyor!

NBA başkanı Adam Silver, ligin Walt Disney World'deki bubble deneyinin, kampüste hiçbir oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu almamasıyla şimdiye kadar başarılı olduğunu kanıtlamış olmasına rağmen, 2020-21 sezonunun tamamen başka bir bubble'ın oluşumuna bağlı olmayacağını söyledi.



Silver, Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e şunları söyledi:



"Planlama aşamalarının derinliklerindeyiz, ancak yalnızca gelecek sezona baktığımızda düzinelerce permütasyona sahip olduğumuz ölçüde. Bu kesinlikle ya bubble ya da olmaz durumu değil."



"İlk ve en yüksek önceliğimiz, arenalarımızda taraftarların olması için bir yol bulmak olacaktır. Tüm farklı test yöntemlerine bakmaya devam ediyoruz. Aşı geliştirmeleri, antiviraller ve insanları arenalarda bir araya getirme olasılığıyla ilgili diğer protokoller konusunda güncel konumdayız."



"Binlerce öğrenciyi kampüse geri getirmek için kolejlerin ne yapacağını inceliyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun süre beklemek arasında doğru dengeyi bulmaya çalışacağız, böylece karar vereceğimiz o anda mümkün olan en iyi bilgiye sahip olacağız. Ve bir noktada planlara odaklanmaya başlamamız gerektiğini kabul ediyoruz."



Ligdeki bazı yöneticiler, 2020-21 sezonu için izole bir ortamdan vazgeçme konusunda şüphelerini dile getirmişti. Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği yönetici direktörü Michele Roberts, Temmuz ayında "yarın bugün gibi görünüyorsa" gelecek sezon için bir bubble'ın gerekli olabileceğini öne sürmüştü.



Çarşamba günü, NBA'in 2020-21 sezonunda bubble ortamları için dört potansiyel siteyi düşündüğü bildirilmişti: New York City, Dallas Fort-Worth bölgesi, Las Vegas ve mevcut Orlando kampüsü.



"AMERİKAN YARATICILIĞINA HEP GÜVENİRİM"



Silver, gelecek sezonla ilgili hiçbir şeyin garanti edilmemesine rağmen, NBA'in Walt Disney World'deki mevcut çabasının, taraftarların arenalara dönüşünü hızlandırabilecek hızlı testlerin geliştirilmesine yardımcı olacağını umduğunu da sözlerine ekledi.



"Taraftarların önünde oynamanın bir yolunu bulmak istiyoruz, ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmek için henüz çok erken. Yine de söylemeliyim ki, Amerikan yaratıcılığına her zaman güvenirim. Şu anda Orlando'daki deneyimimizin çok yüksek profilli olması nedeniyle, düzinelerce test şirketi ile konuşuyoruz. Her türlü yeni, nispeten ucuz, hızlı testler üzerinde çalışıyoruz. Bu testlerin ne ölçüde başarılı olacağı ve pazara gireceği konusu, aşı öncesi dönemde bile taraftarları arenalara çekmemiz için daha fazla olanak yaratacaktır."



Şu anda 2020-21 sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı belli değil. Lig, 1 Aralık başlangıç tarihini hedeflemesine rağmen, taraftarların maçlara katılmasına izin vermek için zaman çizelgesinin geri çekilebileceği bildiriliyor.