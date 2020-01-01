NBA, 2020-21 başlangıcını, 8 hafta önceden haber edecek

NBA'in 2020-21 sezonuna başlangıç tarihini, planladığından sekiz hafta önce haber vereceği bildirildi.



Mevcut umulan tarih, Martin Luther King Günü olan 18 Ocak'ta başlamak ise, NBA bu tarihi 23 Kasım'a kadar taahhüt etmek zorunda kalacak.



NBA'in 2020-21 sezonundaki hedefinin, arenalarda ödeme yapan müşterilerin önünde güvenle oynanan muhtemel maç sayısını en üst düzeye çıkarmak olduğu biliniyor.



82 maçlık normal sezon programının tamamlanması, iki yıl önceki 170'e kıyasla normalde 177 gün sürüyor. Lig, her takımın haftada yaklaşık dört maç oynamasını ve normal sezonu yaklaşık 155 günde tamamlamasını sağlayabilir.



NBA'in bunu, seyahati ve muhtemel KOVID-19 enfeksiyonu maruziyetini azaltırken başarmak istediği de belirtilmişti.



