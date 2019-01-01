NBA, 2019-20 sezonunun savunma beşlerini duyurdu!

NBA, bu sezonun savunma beşlerini oluşturan iki kadroyu da duyurdu.



Yılın Savunmacısı, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis ve Utah Jazz'ın pivotu Rudy Gobert, ilk takımın frontcourt'unda yer aldılar. Philadelphia 76ers'dan Ben Simmons ve Boston Celtics guardı Marcus Smart ise backcourt'u oluşturdu:



Giannis Antetokounmpo

Anthony Davis

Rudy Gobert

Marcus Smart

Ben Simmons



Antetokounmpo 97 birinci takım oyu ile başı çekti. Bucks'ın normal sezon başarısı, ikinci takıma da yansıdı ve pivot Brook Lopez ve guard Eric Bledsoe da onurlandırıldı.



Bucks, sezonun başından 11 Mart'ta sezonun askıya alınmasına kadar ligde savunma sıralamasında lider konumundaydı. Bu sezondaki diğer ödüller gibi, Florida'daki oynanan sıralama maçları dikkate alınmadı.



LA Clippers'tan takım arkadaşları Kawhi Leonard ve Patrick Beverley, Miami Heat'ten Bam Adebayo ile birlikte ikinci takımda Lopez ve Bledsoe'ya katıldı.



Leonard ayrıca 33 birinci takım oyu aldı:



Kawhi Leonard

Bam Adebayo

Brook Lopez

Patrick Beverley

Eric Bledsoe



