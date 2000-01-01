NBA, 2-4 hafta içinde karara varacak!

NBA takım sahipleri ve yöneticilerinin, sezona devam etme konusunda iyimser oldukları ve 2-4 hafta içinde karar vereceği bildirildi.



NBA takım sahipleri ve yöneticileri, başkan Adam Silver ile yapılan görüşme sonrasında NBA sezonuna devam etme konusunda "giderek daha olumlu" hissediyorlar.



Sahipler ve yöneticilerin, ligin sağlık risklerini en aza indirme sürecinin ve oyuncuların sezona yeniden başlatma isteklerinin bir kombinasyonu ile teşvik oldukları açıklandı.



Oyuncular ve takım yetkilileri, oyuncular KOVID-19 için pozitif test sonucu alsalar bile sezonun devam edeceği fikrinden rahatsız oldukları belirtildi.



Lig, sezon devam ederse 30 takımın tümü için koronavirüs testini standart hale getirecek.



30 takımın geri dönüp dönmeyeceği, normal sezon maçlarının oynanıp oynanmayacağı veya daha fazla takıma playoff yapma şansı verecek bir play-in turnuvası olup olmayacağına dair herhangi bir karar alınmadığı söylendi.



Lig, 2-4 hafta içinde, kısıtlamaları daha gevşek olan eyaletlerde vakaların gidişatını incelediği ve dünyadaki spor liglerinin geri dönüşlerini nasıl ele aldığını incelediği için bir karara varacak.



