Nazmiye Muratlı, sakatlığı sebebiyle Tokyo 2020'den çekildi

Halterde kadınlar 45 kiloda Nazmiye Muratlı, sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekildi.

Nazmiye Muratlı, sakatlığı sebebiyle Tokyo 2020'den çekildi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde Nazmiye Muratlı, sakatlığı sebebiyle kadınlar 45 kilo müsabakasından çekildi.

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Nijeryalı Latifat Tijani, 107 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Bu sıklette Çinli Zhe Cui, 102 kiloyla gümüş, Polonyalı Justyna Kozdryk ise 101 kiloyla bronz madalya elde etti.

Londra 2012 ve Rio 2016 olmak üzere son iki paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı ise sakatlığı nedeniyle yarışmayı tamamlayamadı.

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