Nazım Sangare'nin açılış performansı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Göztepe maçındaki performansıyla beğeni topladı.

, Fotoğraf; AA
Nazım Sangare'nin açılış performansı
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19 Ekim 2020 11:14
Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına dün akşam çıktı.

Gökhan Gönül'ün sakatlığı sebebiyle sağ bek hattında formayı devralan 26 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Savunmadaki etkili görüntüsüne ek olarak zaman zaman hücum hattına geçip de önemli pozisyonlar üreten Nazım, ilk karşılaşmasındaki performansıyla alkış topladı.

90 dakikada 63 kez topla buluşan Nazım, 38 pasın yüzde 84'ünü doğru yere gönderdi ve 4 top kapmayla oynadı.


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