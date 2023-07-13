Yeni sezonda Süper Lig hedefini vurmak isteyen Göztepe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
NAZIM SANGARE RADARA ALINDI
Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve son olarak Southampton'dan Mateusz Lis ile imzalayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki Nazim Sangare'yi radarına aldı.
Yasin Öztekin ve Tarık Çamdal gibi tecrübeli isimler ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, transferde bir dönem A Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli isim için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipte 29 maçta forma giyen ve bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncunun Göz-Göz'ün Tarık'tan boşalan sağ bek eksikliğini gidermesi bekleniyor.
MASAYA OTURDULAR
Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncu ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti. Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.
NAZIM SANGARE RADARA ALINDI
Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve son olarak Southampton'dan Mateusz Lis ile imzalayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki Nazim Sangare'yi radarına aldı.
Yasin Öztekin ve Tarık Çamdal gibi tecrübeli isimler ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, transferde bir dönem A Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli isim için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipte 29 maçta forma giyen ve bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncunun Göz-Göz'ün Tarık'tan boşalan sağ bek eksikliğini gidermesi bekleniyor.
MASAYA OTURDULAR
Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncu ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti. Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.