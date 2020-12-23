Nazım Sangare ve Tisserand golle tanıştı

Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Sangare ve Tisserand takımlarıyla ilk gollerini kaydettiler.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nazım Sangare ve Tisserand golle tanıştı
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23 Aralık 2020 22:44
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı.

Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.

Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.



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