Nazım Sangare: "Trabzon'a savaşmaya geldik"

Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Nazım Sangare: 'Trabzon'a savaşmaya geldik'
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08 Temmuz 2020 21:15
Antalyaspor'da Nazım Sangare, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Savaşarak kazandıklarını kaydeden Nazım, "Helal olsun takıma, iyi mücadele ettik. Savaş için geldik, savaştık. Bence 3 puanı hak ettik ama olmadı." dedi.

Takımı tebrik edem milli oyuncu, "Kendi performansımı analiz etmem lazım ama sanırım çok kötü değildi. Takım olarak savaştık, ben de savaştım. Her şeyimi verdim, takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



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