Nazım Sangare Pendikspor yolunda!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yollar ayrılıyor.
Sarı lacivertliler, Nazım Sangare transferi için Pendikspor ile anlaşmaya vardı.
Ligin yeni ekibi Pendikspor 29 yaşındaki sağ bek ile görüşmelerini sürdüdürken, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
2020 yılında 1.75 milyon euro karşılığında Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye tranfer olan Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayı 50 defa terletti ve 2 gol 5 asist kaydetti.
Sarı lacivertliler, Nazım Sangare transferi için Pendikspor ile anlaşmaya vardı.
Ligin yeni ekibi Pendikspor 29 yaşındaki sağ bek ile görüşmelerini sürdüdürken, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
2020 yılında 1.75 milyon euro karşılığında Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye tranfer olan Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayı 50 defa terletti ve 2 gol 5 asist kaydetti.