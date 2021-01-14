Nazım Sangare: 'Kazanmaya alışıyoruz'

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen Nazım, "Zor bir maç oldu. Yorgunluk vardı. Rakipte de yorgunluk vardı. Bizim artık biraz üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Önümüzde zor maçlar var. İyi rejenerasyon yapıp yolumuza devam edeceğiz. Hedefim her zaman en iyi şekilde takımıma yardım etmek. Yanımda iyi takım arkadaşlarım var. Özellikle Gökhan Ağabey bana çok değerli tavsiyeler veriyor. Bana iyi şeyler öğretiyor. Ben de sahada en iyi şekilde değerlendiriyorum." dedi.



Kazanma serisinin önemine dikkat çeken milli oyuncu, "İyi bir hava, iyi bir ortamımız var. Kazanınca daha iyi oluyor havamız tabii ki. Kazanmaya alışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



