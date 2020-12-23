Nazım Sangare: "Herkesin savaşması lazım"

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nazım Sangare: 'Herkesin savaşması lazım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2020 21:24
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Maçın önemini vurgulayan Nazım, "Çok yakın bir arkadaşımın babası koronavirüsten dolayı vefat etti. Başı sağolsun. Bu maç bizim için çok önemliydi. İnanılmaz önemli bir maç oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım. Çok gurur duyuyorum. Çok güzel bir his. Böylesine önemli maçta gol atmak benim için çok güzel şey. Geçen haftalar kötüydük. Konuşmadık. Şimdi de konuşma zamanı değil. Yola ve mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Ben oynasam da oynamasam da bu camia için herkesin savaşması lazım. Benim oynamam önemli değil. Ben oynadım ama haftaya kim oynarsa oynasın en önemlisi galibiyet. Ben bu camia için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için