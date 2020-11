Nazım Sangare: 'Gökhan Gönül'den formayı alacağım'

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın sağ beklerinden Nazım Sangare, Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Milli futbolcu Nazım Sangare, Hırvatistan karşısında iyi bir futbolla kazanmak istediklerini belirterek, "Her zamanki gibi sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Yüzde yüzümüzü verirsek yarın da kazanacağız." dedi.



GÖKHAN GÖNÜL YANITI



Nazım, "Kendi takımında Gökhan Gönül oynuyor. Milli Takıma sen seçildin. Bu durumla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna, "1,5 aydan beri Fenerbahçe'deyim, biraz geç katıldığım için sanki bana biraz zaman gerekiyor. Sabırlı olmam gerekiyor. Eminim ki hoca bana şans verecek, formayı verecek. O zaman en iyisini vermem gerekiyor, ondan sonra formayı bir daha vermek istemiyorum. Eminim ki vermeyeceğim." yanıtını verdi.



Nazım'la ilgili gelen soruyla ilgili konuşan Şenol Güneş ise, "Gökhan da bizim için çok değerli bir oyuncu. İlk kap dönemide gelmişti. Çok büyük katkıları oldu. Sakatlığı oldu. Genç arkadaşlarımız şans bulunca, Gökhan takımında oynuyor ama ihtiyaç olursa niye olmasın ki. Gökhan da Türkiye'nin büyük bir evladı. Her oyuncuya kapımız açık dedik ama bu her oyuncuyu alacağımız anlamına gelmez. Oyuncunun yeteneği, karakteri güçlü olduğu takdirde gerekirse düşünülür. Yanlış iş yapmayacağız, kamuoyunun beklemediği iş yapmayacağız. Herkesin içine sinen işler yapacağız. Tüm oyuncuların bu ülke için en iyisini yapmasını düşündüğüm için buraya çağırıyorum. Bu tip küçük işlerle takımımıza zarar vermeyi doğru bulmuyorum. Kenarda bekleyen bir oyuncu belki yarın kadroya girecektir. Bu kadroya baktığınız zaman 9 yıl önce Burak ve Caner vardı. Caner, Hırvatistan maçında yedekti yine 11 Kasım'da Hırvatistan'la oynayacağız. O kadrodan iki oyuncu var. Kadro tamamen değişti. Bu olacak. Hepimiz buraya hizmet için geldik, en iyi ve doğrusunu yapacağız. Bu konuya dikkat edersek doğru olur." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE FUTBOL SERT"



Almanya doğumlu olan Nazım, Alman ve Türk futbolunun farklarının sorulması üzerine ise, "Türkiye'de futbol biraz daha sert, daha güçlü, daha tekniğe önem veriyoruz. Almanya'da çok disiplinli çalışıyorlar. Orada daha hızlı futbol oynuyorlar. Ama Türk futbolu yavaş yavaş gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.