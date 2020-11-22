Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi



Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.



TRT SPOR'un haberine göre; Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek



Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken, maça yetişmemesi durumunda Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor



