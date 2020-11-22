Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin sakatlık nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com
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Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde yok
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22 Kasım 2020 16:18
Fenerbahçe forması giyen Nazım Sangare'nin adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi

Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlıklar nedeniyle Gökhan Gönül ve Nazım Sangare forma giymemişti.

TRT SPOR'un haberine göre; Nazım'ın 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli oyuncu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken, maça yetişmemesi durumunda Mauricio Lemos ya da Ozan Tufan'ın bu bölgede görev alması bekleniyor



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