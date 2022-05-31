Nazım Sangare Almanya'da ameliyat oldu

Fenerbahçe, Almanya'da çapraz bağ ameliyatı yapan Nazım Sangare'nin son durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ