Nazım Sangare Almanya'da ameliyat oldu

Fenerbahçe, başarılı oyuncularından Nazım Sangare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nazım Sangare Almanya'da ameliyat oldu
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31 Mayıs 2022 23:53
Fenerbahçe, Almanya'da çapraz bağ ameliyatı yapan Nazım Sangare'nin son durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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