Nazım Sangare açıklaması: 'Kimsenin elinden almadık'

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, Nazım Sangare transferini Haber Global'de anlattı.



Emre Belözoğlu açıklamasında; "Beşiktaş'ın bu sürece dahil olmadığını söylediler. Başkanımız görüşmede 2 kere sordu ve Beşiktaş'ın dahil olmadığını söylediler. Biz bonservisi olan futbolcunun önce kulübüyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ta kendi aralarında yaşamış olduklarını söylediler. Bu anlaşmazlıktan dolayı Beşiktaş'ın masada olmadığını söylediler. Biz kendi bütçemize oranla Nazım'la çok uygun anlaşma yaptık. Biz performansa odaklı transferler yaptık. Nazım konusunda net ve samimice söylüyorum, transfer yarışı artık geride kalmalı zaten. Biz o golleri atma derdinde değiliz." dedi.