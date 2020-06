Nazım Hikmet kimdir? Nazım Hikmet şiirleri, en güzel Nazım Hikmet sözleri

Nazım Hikmet şiirleri ölüm yıldönümünde tekrar hatırlandı. Nazım Hikmet Kimdir, Nazım Hikmet hayatı, Nazım Hikmet şiirleri yoğun şekilde aratılmaya başlandı. Ünlü şair Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Rusya'nın Moskova kentinde hayatını kaybetmişti. Güzel yüzlü şair olarak bilinen Nazım Hikmet Ran, 53. ölüm yıl dönümü ile şiirleri ve sözleri ile anılacak. İşte sizler için hazırladığımız Nazım Hikmet sözleri ve şiirlerinden derlemeler...20 Kasım 1901 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet, 40 gün için büyük görünmemesi amacıyla 15 Ocak 1902 doğumlu olarak anılmıştır.3 Haziran 1963'te Moskova'da yaşamını yitirdi. Dedesi Mevlevi tarikatından N,zım Paşa. Midhat Paşa'nın yakın arkadaşı. Babası Hikmet Bey, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) mezunu, Kalem-i Ecnebiye'ye bağlı bir memur.Annesi Celile Hanım, dilci, eğitimci Enver Paşa'nın kızı. İlkokuldan sonra arkadaşı Vala Nurettin'le birlikte Mekteb-i Sultani'nin hazırlık sınıfına yazıldı. Ailesi parasal sıkıntıya düşünce ertesi yıl Nişantaşı Sultanisi'ne devam etti. Dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiir yazmaya başladı. 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi. 1919'da mezun oldu, Hamidiye Kruvazörü'ne güverte subayı olarak atadı. Aynı yıl kış aylarında daha önce yakalandığı zatülcenp hastalığı tekrar etti. Sağlık kurulu raporuyla 1920'de askerlikten çıkarıldı. Bu sırada hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlendi. Bahriye Mektebi'nden öğretmeni olan Yahya Kemal Beyatlı'ya hayrandı. Yazdığı şiirleri gösterip eleştirilerini alıyordu. 1920'de Alemdar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birincilik kazandı. Bu ödül ününü artırdı.İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde heyecanlı direniş şiirleri yazdı. 1921'de arkadaşı Vala Nurettin ile birlikte Ankara'ya gitti. İstanbul gençliğini milli mücadeleye katılmaya çağıran bir şiir yazdılar. Şiir çok beğenilince Bolu'ya öğretmen olarak atandılar. Bolu'da kalpaklı bu iki genç tepki gördü. Peşlerine gizli polis takıldı. Nazım ila Vala Nurettin Moskova'ya gitmeye karar verdiler. Batum üzerinden Moskova'ya ulaşıp "Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi"ne kaydoldular. Nazım burada "serbest şiirle" tanıştı. İlk serbest şiirlerini yazdı. Bunlardan bazıları 1923'te Yeni Hayat, Aydınlık gibi dergilerde yayınlandı.Üniversiteyi bitirince 1924'te sınırdan gizlice geçerek Türkiye'ye girdi. Aydınlık dergisinde çalışmaya başladı. İzlendiğini anlayınca İzmir'e geçti. 1925'te Şeyh Sait isyanı nedeniyle başlatılan soruşturmalar sırasında gıyabında 15 yıla mahkum edildi. Tekrar yurtdışına kaçtı. 1926'da çıkan aftan yararlandırılmadı. Gizli örgüt üyesi olmak suçlamasıyla 3 ay daha hapse mahkum edildi. 1928'de Bakü'de ilk şiir kitabı "Güneşi İçenlerin Türküsü" basıldı. Aynı yıl yine gizlice Türkiye'ye döndü. Yakalanıp Ankara'ya götürüldü. Kısa bir tutukluluğun ardından serbest kaldı. İstanbul'da Zekeriya Sertel'in yayınladığı "Resimli Ay" dergisinin yazarları arasına katıldı. 1929'da "Putları Yıkıyoruz" başlığıyla bir yazı hazırlayıp Abdülhak Hamid Tarhan, Mehmet Emin Yurdakul gibi dönemin etkili şairlerine yönettiği saldırılar büyük ilgi gördü. "1929'da "835 Satır", "Jokond ile Sİ-YA-U", ertesi yıl "Varan 3+1+1=1" kitapları yayınlandı. 1930'da "Salkımsöğüt" ile "Bahri Hazer" şiirlerini Columbia firmasının girişimiyle plağa okudu. Plak halktan büyük ilgi görünce hakkında şiir kitapları nedeniyle dava açıldı. 1932'de "Benerci Kendini Niçin Öldürdü" ile "Gece Gelen Telgraf" kitapları basıldı. 1932'de "Kafatası", 1933'te "Bir Ölü Evi" adlı oyunları İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.1932'de bir bildiri nedeniyle başlatılan tutuklamalar sırasında gözaltına alındı. 1933'te Bursa Cezaevi'ne gönderildi. 5 yıl hapse mahkum oldu. Kısa bir süre tutuklu kalıp salıverildi. 1935'de Piraye Altınoğlu ile evlendi. Akşam gazetesinde "Orhan Selim" takma ismiyle fıkralar yazmaya başladı. Yine farklı isimlerle romanlar, oyunlar, operetler yazdı. 1935'te "Taranta Babu'ya Mektuplar" kitabı yayınlandı. "Unutulan Adam" oyunu şehir tiyatrolarında sahneye kondu. "Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı" kitabı 1936'da yayınlandı. 1938'de Harp Okulu öğrencilerini isyana teşvik suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı. Ankara Cezaevi'ne kondu. 15 yıl hapse mahkum edildi. İstanbul Cezaevi'ne getirildi. Askeri Mahkeme'de de ayrıca yargılanıp bir 20 yıl hapse daha mahkum oldu. 1940'ta önce Çankırı ve sonra Bursa Cezaevi'de kondu. 10 yılı aşkın cezaevlerinde kaldı. Yayınlatamamasına rağmen sürekli yazdı. Serbest bırakılması için başlatılan çabalar sonuç vermedi. 1950'de açlık grevine başladı. Sağlık durumu iyi olmadığı için İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı. 1950'de yürürlüğe giren af yasasıyla tekrar özgürlüğüne kavuştu. Piraye Hanım'dan ayrılıp cezaevinde sürekli ziyaretine gelen dayısının kızı Münevver Andaç ile evlendi. Doğan oğullarına Mehmed adını verdiler. Sürekli izlendiğini anlayınca tekrar yurtdışına gitmeye karar verdi. 1951'de Karadeniz yoluyla Bulgaristan ve Romanya üzerinden Moskova'ya gitti.25 Temmuz 1951'de Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Yurtdışında birçok uluslararası kongreye katıldı. Kitapları birçok dile çevrildi. 1959'da kendisinden 30 yaş küçük olan Rus Vera Tulyakova ile evlendi. 1963'te bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Moskova'da Novodeviçiy Mezarlığı'nda toprağa verildi. İlk şiirlerini hece vezniyle yazdı. Ama içerik bakımından diğer hececi şairlerden uzaktı. Toplumsal içerikli bir şiir kurdu. Moskova'daki yıllarında özellikle geleçekçiliğin önemli isimlerinden Mayakovski'nin etkisiyle hece veznini bırakıp serbest şiire yöneldi. "835 Satır" kitabı yayınlandığında büyük şaşkınlık yarattı. Ama Ahmet Haşim, Yakub Kadri gibi şairler ondan övgüyle sözetti. Kendisini izleyen genç şairler de serbest şiire yöneldi. 1936'ya kadar yayınlanan kitaplarıyla Cumhuriyet dönemi şiirinin değerlerini kökünden sarstı. "Şeyh Bedrettin Destanı"nda ise şiirini tam anlamıyla bir ulusal bireşime ulaştırdı. Divan ve halk şiiri söyleyişlerini, çağdaş bir şiir anlayışı içinde eritti. En önemli eserlerinden "Memleketimden İnsan Manzaraları"nı 1941'de cezaevinde yazmaya başladı. 2'nci Meşruriyet'ten 2'nci Dünya Savaşı'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü bu eserinde destanlaştırdı. Düzyazı, şiir, senaryo tekniklerinin iç içe kullanıldığı bu eser, yeni bir türün habercisi oldu. Şiir kitapları 1938'den 1965'e kadar Türkiye'de basılamadı. Ancak, ölümünden iki yıl sonra 1965'ten itibaren yayınlanabildi.1 Ben Senden Önce Ölmek İsterim2 23 Sentlik Askere Dair3 Açların Gözbebekleri4 Açlık Ordusu Yürüyor5 Ağa Camii6 Asya-Afrika Yazarlarına7 Ayağa Kalkın Efendiler8 Bahri Hazer9 Bayramoğlu10 Zafere Dair11 Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin12 Benim Oğlan Fotoğraflarda Büyüyor13 Berkley14 Beş Satırla15 Beyazıt Meydanı'ndaki Ölü16 Bir Acayip Duygu17 Bir Ayrılış Hikayesi18 Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları19 Bir Dakika20 Bir Gemici Türküsü21 Bir Hazin Hürriyet22 Bir Kız Vardı Japonya'da23 Bir Küvet Hikayesi24 Bu Vatana Nasıl Kıydılar25 Bugün Pazar26 Bulut mu Olsam27 Bulutlar Adam Öldürmesin28 Büyük İnsanlık29 Büyük Taarruz30 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar I31 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar II32 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar III33 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar IV34 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar V35 Çarlık Rusyasının Ölümü36 Cevap Numara Dört37 Ceviz Ağacı38 Ceviz Ağacı İle Topal Yunus'un Hikayesi39 Çınarı Yıkmak İçin Baltayı Köküne Vururlar40 Çocuklar Yarın Ölebilir41 Çocuklarımıza Nasihat42 Davet43 Doğum44 Don Kişot45 Dünyanın En Tuhaf Mahluku46 Ellerinize ve Yalana Dair47 Erzurum ve Sivas Kongreleri48 Fakir Bir Şimal Kilisesinde Şeytan İle Rahibin Macerası49 Fevkal,de Memnunum Dünyaya Geldiğime50 Gazete Fotoğrafları Üstüne I51 Gazete Fotoğrafları Üstüne II52 Gazete Fotoğrafları Üstüne III53 Gazete Fotoğrafları Üstüne IV54 Gazete Fotoğrafları Üstüne V55 Gazete Fotoğrafları Üstüne VI56 Gelmiş Dünyanın Dört Bir Ucundan57 Giderayak58 Gövdemdeki Kurt59 Gözlerimiz60 Gözlerin61 Güneşi İçenlerin Türküsü62 Güneşte63 Güney Dağlarının Hatırasında Kalan64 Güz65 Hasret66 Hasret67 Herkes Gibisin68 Hürriyet Kavgası69 İki Serseri70 İnci71 İnsan72 İstanbul'da, Tevkifane Avlusunda73 İstiklal74 İyimser Adam75 İyimserlik76 Japon Balıkçısı77 Kadınlar78 Kadınlarımızın Yüzleri79 Kalbim80 Kar Yagiyor81 Karanlıkta Kar Yağıyor82 Karıma Mektup83 Karlı Kayın Ormanında84 Kemal Tahir'e Mektup85 Kerem Gibi86 Kırkıncı Yılımız87 Kışlık Saray88 Kiyamet Sureleri89 Kız Çocuğu90 Kocalmaya Alışıyorum91 Kore'de Ölen Bir Yedek Subayımızın Menderes'e Söyledikleri92 Kosmosun Kardeşliği Adına93 Kuvayi Milliye - Altıncı Bap94 Kuvayi Milliye - Başlangıç95 Kuvayi Milliye - Beşinci Bap96 Kuvayi Milliye - Birinci Bap97 Kuvayi Milliye - Dördüncü Bap98 Kuvayi Milliye - İkinci Bap99 Kuvayi Milliye - Sekizinci Bap100 Kuvayi Milliye - Üçüncü Bap101 Kuvayi Milliye - Yedinci Bap102 Lodos103 Masalların Masalı104 Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri105 Mavi Liman106 Memed'e Son Mektubumdur107 Memet108 Memleketimden İnsan Manzaraları109 Memleketimi Seviyorum110 Merhaba Çocuklar111 Mevlana112 Mor Menekşe, Aç Dostlar ve Altın Gözlü Çocuk113 Mukaddes Karın114 Münevver'in Doğum Günü115 Nasılsın?116 Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz?117 Nikbinlik118 Niyazalant Sömürgesi119 O ve Aksakallılar120 Ölçü121 Ölüme Dair122 Onlar123 Onun Doğuşu ve Demirhane Bacası124 Orkestra125 Otobiyografi126 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri127 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 1 Ekim 1945128 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 10 Ekim 1945129 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 12 Aralık 1945130 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 12 Kasım 1945131 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 13 Aralık 1945132 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 13 Kasım 1945133 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 14 Aralık 1945134 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 18 Ekim 1945135 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 2 Ekim 1945136 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 20 Eylül 1945137 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 20 Kasım 1945138 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 21 Eylül 1945139 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 22 Eylül 1945140 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 23 Eylül 1945141 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 24 Eylül 1945142 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 25 Eylül 1945143 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 26 Eylül 1945144 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 27 Ekim 1945145 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 28 Ekim 1945146 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 30 Eylül 1945147 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 5 Aralık 1945148 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 5 Ekim 1945149 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 5 Kasım 1945150 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 6 Aralık 1945151 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 6 Ekim 1945152 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 7 Aralık 1945153 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 7 Ekim 1945154 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 8 Ekim 1945155 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 8 Kasım 1945156 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 9 Ekim 1945157 Piraye İçin Yazılmış Saat21 Şiirleri1945 yılı Aralık ayının158 Rubailer - I. Bölüm159 Rubailer - II. Bölüm160 Rubailer - III. Bölüm161 Şaban Oğlu Selim İle Kitabı162 Şair163 Salkımsöğüt164 Saman Sarısı165 Şehitler166 Sen167 Seni Düşünmek168 Sevgilim169 Sevgilim170 Seviyorum Seni171 Silahsız İnsanlar172 Tahirle Zühre Meselesi173 Teftiş174 Türk Köylüsü175 Türkiye İşçi Sınıfına Sel,m!176 Türküler177 Üç Selvi178 Vasiyet179 Vatan Haini180 Veda181 Vera'nin Uykudan Uyanişi182 Vera'ya183 Yaşamak Seni Sevmek Gibi...184 Yaşamaya Dair - I185 Yaşamaya Dair - II186 Yaşamaya Dair - III187 Yine De İyimserlik188 Yine İyimserlik Üstüne189 Yine Memleketim Üzerine Söylenmiştir190 Yine Ölüme Dair191 Yine Sana Dair192 Yirminci Asra Dair193 Yolculuk194 YürümekSevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma! Çünkü aşk; onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslındaNe kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehenneminKim bilir. Masalınızın kahramanı, başka bir hik,yenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında!Gelinler aynada saçını tarar, aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler.Bu göl İznik gölüdür. Durgundur. Karanlıktır. Derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir dağların.Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.Antepliler silahşor olur, uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ard ayağından vururlar.Ve gayrısı mesela benim on sene yatmam laf-ı güzaftır.Yağmur yağıyordu boyuna. Sözü onlar alıp dediler ona: daha pazar kurulmadı kurulacak. Esen rüzg,r durulmadı durulacak. Boynu daha vurulmadı vurulacak.Sen benim sarhoşluğumsun, ne ayıldım, ne ayılabilirim, ne ayılmak isterim!Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır.Ne ben sana kızarım, ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı öğrensinler ve anlasınlar diye gereklidir.Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!İki şey var ancak ölümle unutulur, anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü.Hapşurduğumda; çok yaşa, iyi yaşa yerine benimle yaşa deseydi keşke. Bende; sende gör değilde, emrin olur deseydim sessizce.Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı.Dövüşebilirim, doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey için, herkes için, yaşım başım buna engel değil.Büsbütün unuttum seni eminim, maziye karıştı şimdi yeminim, kalbimde senin için... Yok bile kinim, bence sen de şimdi herkes gibisin.Ben hem kendimden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiirler.Dörtnala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.Biz; ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim. Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda...Benim kelime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim; git, ne demekti sevgilim?Ben Türk dillinin şairiyim. Hayatımı buna adadım.Aşk, bazen gitmekle kalmak arasında verdiğin en büyük savaştır. Sevmeyenin aklı, gerçekten sevenin kalbi kazanır bu savaşı.Ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı, ya da ölüm inecek yeryüzüne.Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine. Onlar ki; toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar.Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.Tahir olmak da ayıp değil zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin.Sebebi ne seni bir bıçak yarası gibi hatırlamamın? Sen böyle uzakken senin sesini duyup, yerimden fırlamamın sebebi ne?Pamuk gibiydi bembeyazdı ekmek.Ölüm kendinden önce bana yalnızlığını yolladı.O, yalnız ağaran tanyerini görüyor ben, geceyi de sen, yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini de.Nabzını boşlukta sayan bir gece.Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır. Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti.Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onlardan değilim ben sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım...Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak.Gece gelen telgraf dört heceden ibaretti: vefat etti.Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini.Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur.Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.