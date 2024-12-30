Nazillispor ikinci devreye umutlu başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 9 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmana Almanya'da düğünü olan Zahit Fındık ile izinli olan Nicolo Avellino, Kürşat Babamoğlu, Bayram Enes An, Furkan Balaban ve Selçuk Hakalmaz katılmadı.



İkinci yarı için umutlu olduklarını ifade eden Fırıloğlu, "Ligin ilk yarısını çok zorlu bir süreçle tamamladık. An itibarı ile tüm oyuncularımızın moralleri iyi. İzinli olan 6 oyuncumuz ise çalışmalara katılmadı. İzinlerinin bitiminde futbolcularımız aramızda olacak. İkinci yarıda fikstür avantajımızı da iyi kullanarak çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Bunu oyuncularımızın tümü istiyor. Çünkü biz iyi bir takımız. Tüm Nazilli halkımızın ve taraftarlarımızın da bunu bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



