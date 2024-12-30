Nazillispor ikinci devreye umutlu başladı

Ligin ilk yarısını zorlu bir süreçle tamamlayan Nazillispor, teknik direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nazillispor ikinci devreye umutlu başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2024 13:12
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 9 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. 
 Teknik direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmana Almanya'da düğünü olan Zahit Fındık ile izinli olan Nicolo Avellino, Kürşat Babamoğlu, Bayram Enes An, Furkan Balaban ve Selçuk Hakalmaz katılmadı.

İkinci yarı için umutlu olduklarını ifade eden Fırıloğlu, "Ligin ilk yarısını çok zorlu bir süreçle tamamladık. An itibarı ile tüm oyuncularımızın moralleri iyi. İzinli olan 6 oyuncumuz ise çalışmalara katılmadı. İzinlerinin bitiminde futbolcularımız aramızda olacak. İkinci yarıda fikstür avantajımızı da iyi kullanarak çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Bunu oyuncularımızın tümü istiyor. Çünkü biz iyi bir takımız. Tüm Nazilli halkımızın ve taraftarlarımızın da bunu bilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery