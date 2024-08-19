Nazillispor hazır olacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hazırlık maçında Denizlispor ile İlçe Stadı'nda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova lige kadar hazır olacaklarını dile getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor hazır olacak
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19 Ağustos 2024 16:25
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hazırlık maçında Denizlispor ile İlçe Stadı'nda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova lige kadar hazır olacaklarını söyledi.

Hazırlık karşılaşmasının ligin ilk haftasında oynanacak Giresunspor müsabakasının bir provası olduğunu belirten teknik direktör Yüksel Yeşilova, "Denizlispor iyi bir takım. Gençlerden oluşan bir takım ve çok koşuyorlardı. Kamp dönemindeyiz, çok ağır çalışıyoruz ve yorgunluk vardı. Güzel bir maç oldu. Eksiklerimizi gördük. Güzel, yanlış ve doğru şeyleri gördük. Hatalarımızı düzeltip, 15 günlük periyotta ilk maçımıza hazırlanmak istiyoruz" dedi.

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