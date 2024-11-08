Nazillispor'da Gürhan Sönmez'in takımına güveni tam

Nazillispor Teknik Direktörü Gürhan Sönmez, Serik Belediyespor deplasmanı öncesi takımına güvendiğini belirterek, "Zorlu maçtan puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nazillispor'da Gürhan Sönmez'in takımına güveni tam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2024 13:57
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor'da Teknik Direktör Gürhan Sönmez, takımına güvendiğini dile getirdi.

Bu hafta pazar günü Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda Sönmez, "Ben oyuncularıma güveniyorum. Futbolda her sonuç olur. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız. Futbolumuzu oynayacağız. Gol ve goller atmak için çalışacağız. Rakibimiz güçlü olabilir. Ancak biz de iyi bir ekibiz. Oyuncularımın antrenmanlardaki çalışmaları beni sevindiriyor. Futbolda her sonuç alınabilir. Her takım gol atabilir. Biz de gol atabilmek için mücadelemizi yapacağız. Ben bu zorlu deplasmandan puan ve puanlarla döneceğimize olan inancımı koruyorum" dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery