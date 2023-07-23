Nazilli'de Mesut Toros'tan açıklama

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi kulübü devretmeye çalışarak hiçbir hamle yapmayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, başka bir kulüple anlaştığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Kadrosu dağılıp henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarla sözleşmesi süren tecrübeli teknik adam, "Kulübüm Nazilli Belediyespor'la sözleşmem devam etmektedir. Basında çıkan başka kulüplerle ilgili anlaşma haberlerim asılsızdır" açıklamasını yaptı. Mesut Toros, daha önce 2021 yılında 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıdığı Nazilli'ye geçen sezon ortasında dönmüştü.

