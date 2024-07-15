Nazilli'de golcü imzası!

Nazilli Belediyespor, forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü'nü kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli'de golcü imzası!
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15 Temmuz 2024 14:57
TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da ilk dış transfer gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, Amasyaspor'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Şahin Kaya katıldı.

Nazilli doğumlu Miraç, amatör olarak Aydın takımlarında oynadıktan sonra Osmaniyespor'da profesyonel oldu. Kelkit Hürriyetspor forması da giyen santrfor, geçen sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 9 maça çıkıp, ikinci devrede Amasyaspor'da 12 karşılaşmada oynadı ve 3 gol, 3 asistle attı.

Öte yandan kaleci Ömer Kavurkacı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

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