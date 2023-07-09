Nazilli'de değişim devam ediyor

Kongre sonucunda satışına izin verilen Nazilli Belediyespor'da değişim sürüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli'de değişim devam ediyor
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09 Temmuz 2023 14:43
Spor Toto 2. Ligde 16 Haziran'daki kongrenin ardından kulübün satışı konusunda şirketleşme ve devir onayı almak için 17 Temmuz'da yine kongreye gidecek Nazilli Belediyespor'da kulüpteki belediye personelleri de geri çekildi.

Nazilli Belediyespor için önemli kararlar alındı. Siyah-beyazlılarda görev yapan belediyeye bağlı personellerinin kulüpteki görevlerine son verildi.

Devir için görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.

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