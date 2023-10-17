Nazilli Belediyespor zirve aşkına

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Kırşehir FK'yı 3-0 yenerek zirve yolunda iddiasını kuvvetlendiren Nazilli Belediyespor 18 Ekim Çarşamba günü Kırklarelispor'a konuk olacak.

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Nazilli Belediyespor zirve aşkına
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17 Ekim 2023 14:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında evinde Kırşehir FK'yı 3-0 yenerek zirve yolunda iddiasını kuvvetlendiren Nazilli Belediyespor 18 Ekim Çarşamba günü Kırklarelispor deplasmanında terleyecek.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Abdullah Volkan Aydın görev yapacak. Sıralamada 19 puanla ikinci basamakta yer alan ve lider Vanspor'u 2 puan geriden takip eden Nazilli Belediyespor'un Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, düşme potasında yer alan Kırklarelispor'u yenip yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini dile getirdi. 
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