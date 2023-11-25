Nazilli Belediyespor, Van deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor 26 Kasım Pazar günü deplasmanda, zirve hesapları yapan Vanspor'la karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor, Van deplasmanında
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25 Kasım 2023 16:03
Son güncelleme 25 Kasım 2023 16:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor 26 Kasım Pazar günü deplasmanda, zirve hesapları yapan Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

Van Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Sıralamada 25 puanla 6'ncı basamakta bulunan Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Şükrü Akar, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Amacımız seri yakalayıp yarışa ortak olmak. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.

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